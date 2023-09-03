Франция отказала Ассанжу в убежище

Ассанж обратился за убежищем из Великобритании, где он находится в заключении уже четыре года. Французский суд пояснил отказ тем, что заявление о предоставлении убежища требует присутствия заявителя во Франции или ЕС.

В США Ассанжа обвиняют в раскрытии секретной информации о войнах в Ираке и Афганистане, что может привести к его пожизненному заключению. Эти обвинения следуют за публикацией сотен тысяч секретных документов на WikiLeaks в 2010-2011 годах, включая данные о гибели 65 тысяч мирных жителей в Ираке.

Ассанж находился под защитой в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 по 2019 год, но затем Эквадор отказал ему в убежище. В 2022 году британский суд решил выдать Ассанжа в США, и это решение было поддержано главой МВД Великобритании.