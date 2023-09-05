По данным зарубежных СМИ, личность нового владельца 80-метровой яхты Алекперова «Galactica» не раскрывается. Нидерландская компания Heesen Shipyard (судно было построена на верфи этой компании по личному заказу Алекперова) подтвердила, что суперяхта была передана новому владельцу 31 августа и покинула местные воды.

Вагит Алекперов, российский миллиардер азербайджанского происхождения, глава компании «Лукойл», продал свою роскошную яхту, которая уже больше года находится в одном из нидерландских портов, несмотря на то, что попала под санкции Евросоюза.

Продажу яхты и ее доставку новому владельцу согласовали с властями Нидерландов. Galactica была самой большой яхтой, когда-либо построенной на верфи Heesen Yacht, принадлежавшей до недавнего времени Вагиту Алекперову. Сообщается, что миллиардер передал акции компании независимому фонду. Не исключено, что новый владелец яхты сменит название.

Дизайн судна стал работой британской дизайн-студии Winch Design с интерьерами от Sinot Yacht Architecture & Design и военно-морской архитектурой от Van Oossanen Naval Architects. Оно вмещает 12 гостей в шести каютах. Каюта владельца описывается как самая роскошная часть судна.

«Это самое роскошное место на борту. Это действительно демонстрация уровня детализации, который предлагает Галактика», — рассказал источник.

На корабле имеются такие удобства, как бассейн со стеклянным дном, вертолетная площадка и большой гараж для тендеров. Но особого упоминания заслуживает пляжный клуб Genesis с ярким ониксовым баром с подсветкой.

Следует отметить, что после того, как Россия начала масштабную военную интервенцию против Украины, российские олигархи попали под западные санкции: их особняки и яхты, банковские счета были заморожены. Некоторые из них пытаются отменить введенные санкции, обращаясь с исками в суд Евросоюза.