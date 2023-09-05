В Армении пройдут совместные с США военные учения

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США военные учения EAGLE PARTNER 2023. Об этом сообщило Минобороны Армении.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре N Министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023», - говорится в сообщении на сайте ведомства.