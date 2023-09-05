Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

В Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщили украинские СМИ.

О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне.

Украинские СМИ отмечают, что в ночь на 6 сентября Россия осуществила очередную воздушную атаку на украинские города, в том числе Киев. Воздушная тревога закончилась за считанные часы до приезда Блинкена.