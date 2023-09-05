Глава оккупационных властей признал отступление российской армии

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, …в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — цитирует Балицкого РБК.

Он также подчеркнул, что Работино — «населенный пункт, который остался только на карте». По словам Балицкого, российские войска заняли главенствующие высоты возле Работино, украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила об освобождении села Работино 29 августа. Сообщения о том, что украинские войска сначала частично, а затем и полностью вернули контроль над Работино, появились за несколько дней до этого.

Минобороны РФ, в свою очередь, отступление из Работино до сих пор официально не подтвердило. 5 сентября в сводке российского военного ведомства говорилось, что группировка войск РФ успешно отразила две атаки украинских военных в районе Работино. Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял 5 сентября, что российские войска не дают силам ВСУ «полностью занять Работино и прорвать линию обороны».

Прорыв линии российской обороны в Работино может сыграть ключевую роль в наступлении ВСУ, считают аналитики. Однако российское командование перебрасывает на этот участок фронта дополнительные силы, рассчитывая остановить дальнейшее продвижение украинских войск.