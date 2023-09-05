Глава оккупационных властей признал отступление российской армии
Россияне отступили из села Работино в Запорожской области. Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал это отступление «тактическим шагом».
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, …в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — цитирует Балицкого РБК.
Он также подчеркнул, что Работино — «населенный пункт, который остался только на карте». По словам Балицкого, российские войска заняли главенствующие высоты возле Работино, украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила об освобождении села Работино 29 августа. Сообщения о том, что украинские войска сначала частично, а затем и полностью вернули контроль над Работино, появились за несколько дней до этого.
Минобороны РФ, в свою очередь, отступление из Работино до сих пор официально не подтвердило. 5 сентября в сводке российского военного ведомства говорилось, что группировка войск РФ успешно отразила две атаки украинских военных в районе Работино. Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял 5 сентября, что российские войска не дают силам ВСУ «полностью занять Работино и прорвать линию обороны».
Прорыв линии российской обороны в Работино может сыграть ключевую роль в наступлении ВСУ, считают аналитики. Однако российское командование перебрасывает на этот участок фронта дополнительные силы, рассчитывая остановить дальнейшее продвижение украинских войск.