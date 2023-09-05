Хикмет Гаджиев усомнился в объективности The New York Times

Полевые командиры, стоящие у руля марионеточного режима Армении на территориях Азербайджана, используют гуманитарную ситуацию в своих собственных интересах, дабы продлить свое выживание в качестве сепаратистского образования, которое не признает суверенитет Азербайджана, а также в интересах пропаганды, дезинформации международного сообщества, написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети X (ранее Twitter).

«Это всегда было смыслом их существования. Мы пригласили их к диалогу, но они отказываются. Это деструктивное отношение. Они также отказываются от продовольствия и других товаров, поставляемых из Азербайджана. Это расизм. Из-за происхождения пищевого продукта они заявили, что не примут его», - отмечает Гаджиев.

Помощник президента также сообщил в соцсети, что направил открытое письмо изданию The New York Times.

«Я сожалею, что вместо того чтобы быть справедливой платформой для всех голосов, The New York Times воздвигает стены и бюрократические барьеры для альтернативных взглядов.

X (ранее Twitter) предоставляет альтернативную, более эффективную, свободную и открытую платформу против информационной монополии некоторых западных СМИ, которые занимаются пропагандой в советском стиле против моей страны.

Просматривая все эти статьи, в том числе и одну в The New York Times, создается впечатление, что все они написаны в одной и той же правительственной студии, финансируемой армянским лобби и правительством», - написал Гаджиев.