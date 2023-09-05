Симфония архитектуры: самое эксклюзивное здание Баку открывает продажи

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Если спросить любого туриста, чем ему запомнился Баку, то ответ скорее будет: «Интересной архитектурой, эффектно объединяющей историю и культуру Востока и Запада».

Архитектурный ренессанс Сегодня столица Азербайджана вновь переживает славу одного из немногих мировых центров архитектуры, продолжая удерживать пристальное внимание ведущих зодчих. Все больше вдохновляясь необыкновенной аурой и неповторимой красотой города, они создают архитектурные шедевры. Так было в конце XIX - начале XX века, когда Баку переживал первый "нефтяной бум". И, судя по всему, это будет иметь место еще долго, поскольку развитие Азербайджана диктует свои обязательные условия – непрекращающийся прогресс в сфере строительства. Italianate style в центре Баку

Исторически сложилось, что в архитектуре Баку постоянно присутствовал так называемый Italianate style – стиль, подразумевающий полет фантазии и высокую степень творческой свободы. Недаром архитекторы, создающие в Баку свои непревзойденные шедевры, использовали в своих проектах "итальянские составляющие" – ими же некогда вдохновились британские архитекторы, которые и положили начало стилю Italianate. В частности, здание Национального музея истории Азербайджана - дом известного благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. При возведении данного строения главным архитектором Баку Иосифом Гославским были использованы различные архитектурные стили, при этом симметричный фасад был построен в роскошном стиле итальянского Ренессанса. "Дух Италии" присутствует также в нынешнем здании Исполнительной власти Баку – для украшения его фасада Гославский заказал из Италии красный декоративный кирпич и цветной мрамор. Возвращение легенды

Так было и в случае с эксклюзивным клубным домом Bayıl Bay, который расположился на первой линии Бакинского бульвара, на берегу Каспийского моря, вблизи знаменитой крепости Сабаил. История этой крепости полна загадок, и она исчезла под водами, став легендой. Автор проекта Bayıl Bay - известный итальянский архитектор и дизайнер Мауро Липпарини, основатель архитектурного естественного минимализма. Bayıl Bay - это по-настоящему необычное стильное здание высочайшего европейского уровня, которое отвечает всем параметрам современной архитектуры. Итальянский зодчий смог обеспечить стиль, пропорционально сочетающий прогрессивность и необходимый уют. При этом Bayıl Bay очень гармонично вписывается в архитектурный ансамбль Бакинской бухты и придает ей особый шарм. Умиротворяющий шик