Хикмет Гаджиев: Армения становится новой Сирией

Азербайджан искренне желает подписать мирный договор с Арменией и перевернуть страницу противостояния и зверств в регионе, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Arab News.

«Но мяч на стороне Еревана. Чем скорее они осознают реальность, тем лучше будет для всех.

Грязная пропаганда Армении против Азербайджана сбила нас с пути переговоров о мирном соглашении на платформе, предоставленной Вашингтоном, за которую мы очень благодарны. Мы тогда достигли очень важного прогресса, почти 70 процентов документа было прояснено.

Подписание мирного договора полностью изменит ландшафт региона Южного Кавказа. Но армянский премьер с одной стороны признает территориальную целостность Азербайджана, а с другой – держит свои войска на азербайджанской территории, финансирует нелегальное образование на нашей территории», - сказал Гаджиев.

Отвечая на вопрос, способно ли нынешнее противостояние между Россией и некоторыми странами Запада из-за Украины повлиять на перспективы мира между Баку и Ереваном, помощник президента отметил наличие «элементов геополитического противостояния» в регионе.

«Наше послание крупным игрокам – не надо экспортировать внутриполитическую повестку в наш регион.

Мы видим, к сожалению, что Армения превращается в очередную Сирию, то есть ее разделяют крупные силы в соответствии со своими геополитическими интересами.

(На территории Армении на границе с Азербайджаном) находится миссия ЕС, как нам сказали, гражданская и краткосрочная. Но сейчас она превратилась в долгосрочную и обладает военным персоналом.

Каждый, кто хочет внести свой вклад в мир и безопасность в регионе вместо дипломатического авантюризма и пропаганды, должен серьезно заняться поддержкой переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», - заключил Гаджиев.