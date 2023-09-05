Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:10

Как укутать туманом провал, отлично показал вчера, 5 сентября, пресс-секретарь Дмитрий Песков, с важностью сообщивший, что целью провальных переговоров Путина и Эрдогана было «сверить часы». Причем эта сверка, по его же словам, выглядела весьма странно, поскольку «достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно». Тем самым в очередной раз невольно раскрыв всю суть современной «российской дипломатии» и внешней политики Кремля – показать, что они не изгои, что к ним приезжают, с ними обсуждают насущные вопросы – а они в ответ могут надувать щеки и изображать из себя «мистера нет». То есть со стороны Москвы это была очередная имитация внешнеполитической активности и демонстрация собственной «значительности».

Реджеп Тайип Эрдоган оценил итоги встречи принципиально по-иному, назвав вещи своими именами – как нулевые, причем, по его мнению, перспектив мирного решения украинского конфликта не просматривается. Обычно в таких случаях положено демонстрировать разной степени оптимизм, но даже в дежурном варианте слова Эрдогана этого самого оптимизма не содержали, поскольку Владимир Путин отказался возвращаться в зерновую сделку, которая, как ни парадоксально, нужна Москве больше, чем Анкаре. Ведь если эту сделку не восстановить, то вся акватория Черного моря превращается в плацдарм ничем не ограниченного военного противостояния. И оно может затронуть не только военные, но и коммерческие суда. Это ясно всем, кроме Кремля, поскольку он все еще рассчитывает в максимально невыгодных для себя условиях путем шантажа выторговать у Запада частичное снятие санкций хотя бы в отношении финансовых институтов. Чего, собственно, и не скрывает, заявив на встрече с Эрдоганом, что «мы будем готовы реанимировать зерновую сделку, <...> как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции». Из застенчивости, видимо, забыв добавить главное требование Москвы – подключение к международной банковской системе SWIFT нескольких российских банков и требование, чтобы новой стороне сделки, Катару, комиссию за операции с зерном платила Анкара. Причем, что стало новостью в ходе переговоров, полностью. Хотя еще пару дней назад речь шла о разделе этих расходов между российской и турецкой стороной.