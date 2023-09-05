Россияне хлынули в Азербайджан
Российские туроператоры этом году отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом, пишет издание RTN.
«Страна была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению», – сказала директор департамента рекламы и PR-компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.
Она добавила, что страна популярна и для отдыха семьей, и для корпоративных выездов, бронируют преимущественно отели категории от «четырех звезд» и выше. Сейчас уже активно продаются туры на горнолыжный курорт «Шахдаг».
Как напомнила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, в прошлом году Азербайджан принимал туристов только с действующими сертификатами вакцинации.
«Тогда спрос был минимальным, а сейчас турпоток вырос раз в 20, но это эффект низкой базы. Глубина бронирований в среднем достигает месяца, на осенние заезды спрос распределился между экскурсионными турами и сити-турами, под которые у нас заказывают только отели.
Для сити-туров предпочитают гостиницы «три-четыре звезды» в центре города, в основном, едут на три-четыре ночи в выходные и праздники. Но в целом сроки варьируются от двух до 12 ночей.
В Азербайджане с большой теплотой относятся к россиянам, помнят и ценят наше общее прошлое. На наш взгляд, продажи сдерживает только недостаточное знание агентствами самого турпродукта», – сообщила Домостроева.
Как отмечается, в компании Startour продажи Азербайджана уступают только Беларуси и фактически сравнялись по объемам с Узбекистаном. «Визы в страну оформлять не нужно, поэтому очень много самостоятельных путешественников, полно развлечений для молодежи, есть куда сходить вечером. И местные жители очень дружелюбны по отношению к россиянам», – рассказала заместитель генерального директора компании Мария Новикова.