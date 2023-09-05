Россияне хлынули в Азербайджан

Российские туроператоры этом году отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом, пишет издание RTN.

«Страна была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению», – сказала директор департамента рекламы и PR-компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Она добавила, что страна популярна и для отдыха семьей, и для корпоративных выездов, бронируют преимущественно отели категории от «четырех звезд» и выше. Сейчас уже активно продаются туры на горнолыжный курорт «Шахдаг».

Как напомнила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, в прошлом году Азербайджан принимал туристов только с действующими сертификатами вакцинации.