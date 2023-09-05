Министр Шахбазов рассказал о «зеленых проектах» Азербайджана

Выступая на церемонии открытия, министр заявил, что целью нынешнего перехода является полное изменение энергетической основы мировой экономики в кратчайшее время: «Первый энергетический кризис показал, что для обеспечения успешного энергетического перехода следует учитывать все три элемента энергетической трилеммы: энергетическую безопасность, доступность и устойчивость. Мы должны поддержать справедливый и инклюзивный энергетический переход, который может обеспечить защиту окружающей среды и энергетическую безопасность».

Министр энергетики отметил, что Азербайджан, играющий стратегическую роль в энергетической безопасности как региона, так и стран Европы, наряду с развитием нефтегазового сектора быстрыми темпами переходит на «зеленую энергетику» за счет сокращения выбросов. Было отмечено, что благодаря высокой политической воле и четкому стратегическому видению президента Азербайджана Ильхама Алиева «зеленая энергетика» получила определяющее значение в контексте социально-экономического развития нашей страны в период до 2030 года, обеспечения чистой окружающей среды и «зеленого роста»: «В настоящее время мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями, в том числе с China Gezhouba Group Overseas Investment, в рамках проектов «зеленой энергетики» мощностью свыше 28 ГВт. Более 3 ГВт мощностей «зеленой энергетики» запланировано к вводу в эксплуатацию к 2027 году, в результате чего доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергетических мощностей нашей страны превысит 37%. Помимо того, среди наших планов до 2030 года реализация прочих проектов общей мощностью 5 ГВт».