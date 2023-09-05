Хикмет Гаджиев о расизме

Азербайджанский и армянский народы могут примириться, но это трудно предугадать, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Arab News.

«Примирение – один из самых сложных этапов любой постконфликтной ситуации. В Азербайджане сотни тысяч семей потеряли своих близких и являются беженцами и вынужденными переселенцами.

Представьте себе, люди возвращаются в свои дома и находят их в руинах. Это непросто. Они (эти люди) начинают искать ответы. Ответа нет, поскольку никто с армянской стороны не решился сказать: «Пожалуйста, простите. Просим прощения за свои злодеяния.

В Армении не было возбуждено ни одного дела в отношении лиц, совершивших печально известные деяния против азербайджанцев. Привлечение данных лиц к ответственности могло бы стать положительным сигналом.

Я считаю, что примирение возможно, но это займет время. Многое зависит от Армении.

Я тщательно изучил армянские учебники, которые наполнены ненавистью, ненавистью и еще раз ненавистью в отношении своих соседей и тезисами об эксклюзивном превосходстве армян.

Подобный расистский тип мышления все еще доминирует в армянской литературе, армянских СМИ и т.д.», - сказал помощник президента.

Когда журналист процитировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «общественность Армении и общественность Азербайджана должны требовать мира от своих властей», Гаджиев ответил, что Пашиняну следует принести извинения Азербайджану от имени армянского народа и армянского правительства, что может «многое изменить».

«Почему Армения отказывается предоставить информацию о массовых захоронениях 4 000 азербайджанцев? Кто компенсирует 30 лет из жизни миллиона азербайджанцев, выросших в палатках для беженцев?» - задался вопросом помощник президента.