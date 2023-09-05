Сахиба Гафарова председателю Нацсовета Словакии: «Лачинская дорога – территория Азербайджана»

Вопреки сфабрикованной армянской пропагандой лжи Лачинская дорога была и остается открытой, ни о какой блокаде не может быть и речи. Так сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с находящейся в Баку делегацией во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом.

«Лачинская дорога – территория Азербайджана. Баку предлагает дорогу Агдам – Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в Ханкенди и окрестные села, но, к сожалению, Армения не желает пользоваться этим путем», - заявила Сахиба Гафарова.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание Бориса Коллара, что проживающие в Карабахе армяне являются гражданами Азербайджана, и Баку предпринимает необходимые шаги для их реинтеграции в азербайджанское общество.

Сахиба Гафарова напомнила слова президента Азербайджана о том, что живущие в Карабахе армяне – граждане Азербайджана и будут пользоваться теми же правами, что и прочие граждане страны.