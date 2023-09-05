Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Хорватию встретился с министром экономики и устойчивого развития этой страны Давором Филиповичем.

На встрече стороны обменялись мнениями о торгово-экономических связях между двумя странами, а также о возможностях сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования и в других сферах.

С удовлетворением подчеркнуто, что в прошлом году торговый оборот между двумя странами достиг 1 млрд долларов США. При этом отмечено наличие широких перспектив для укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в перечисленных областях и его диверсификации, констатирована важность расширения контактов между двумя странами в этом направлении.

Кроме того, стороны коснулись значения очередного заседания совместной межправительственной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству, а также организации рабочих визитов представителей соответствующих министерств с целью изучения и развития взаимных инвестиционных возможностей в Азербайджане и Хорватии, определения перспективных направлений сотрудничества, расширения связей между деловыми кругами двух стран. Хорватские бизнесмены приглашены воспользоваться созданной в Азербайджане благоприятной бизнес- и инвестиционной средой, активно сотрудничать с коллегами из Азербайджана. В этом контексте отмечено значение Алятской свободной экономической зоны.

Проинформировав противоположную сторону о выдвинутых Азербайджаном инициативах по расширению потенциала Среднего коридора, Джейхун Байрамов рассказал о широком спектре благоприятных возможностей для того, чтобы хорватские транзитные операторы и логистические компании могли воспользоваться преимуществами Среднего коридора.

На встрече стороны также провели обсуждения о направлениях сотрудничества с хорватскими компаниями в постконфликтный период в рамках реализуемых проектов по восстановлению наших освобожденных от оккупации территорий, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.