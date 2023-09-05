Российский политолог: Пашинян испытывает терпение России

Планы Армении провести учения с США и назначение бывшего постпреда страны в ОДКБ послом в Нидерландах являются демонстративными шагами, которые должны показать России, что Ереван стремится ориентироваться на Запад. Об этом российским СМИ сказал член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Никол Пашинян начинает испытывать терпение России, делая ряд демонстративных шагов, однозначно неприемлемых для союзнических отношений с Россией. Шаги должны символизировать переориентацию Армении с российского вектора на западный. Это яркая демонстрация того, что армянское руководство хочет разорвать отношения с Россией», - сказал российский эксперт.

По его словам, риск выхода Армении из ОДКБ существует, но пока Армения официально не вышла из организации, и потому эксперт рассматривает все эти шаги как элемент шантажа.

В среду, 6 сентября, в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что в сентябре пройдут армяно-американские военные учения. А накануне президент Армении Ваагн Хачатрян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, назначив его послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия.