Турция о сотрудничестве с Россией в сфере ВПК

У России очень большой инвестиционный интерес к Турции. В некоторых областях также возможно стратегическое сотрудничество с Россией. Мы хотим усилить сотрудничество в областях, где наши государства демонстрируют сильные возможности. Как передает агентство Anadolu, об этом после заседания Кабинета министров сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

На вопрос о возможном сотрудничестве с Россией в области промышленности и технологий Каджир сказал: «У российских бизнесменов есть крупные инвестиции в Турции. У них есть крупные инвестиции и в промышленном секторе. Мы будем поощрять и поддерживать их».

Каджир также отметил, что во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи были проведены переговоры в области оборонной промышленности. Министр напомнил, что системы противовоздушной обороны уже были приобретены у России.