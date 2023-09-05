Заместители министра обороны Украины подали в отставку

Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в соцсетях.

По его словам, заявления об отставке написали замминистра обороны Владимир Гаврилов, замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега и замминистра обороны по европейской интеграции Андрей Шевченко.

Накануне Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Минобороны Алексея Резникова. Сегодня парламент рассмотрит внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на этот пост.