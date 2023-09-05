Сепаратисты в Карабахе пытались приблизиться к азербайджанским позициям

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 6 сентября около 12:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер эти работы были прекращены.