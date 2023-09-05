Премьер Дании в Киеве
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Украину, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что Фредериксен выступила с речью в Верховной Раде.
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Украину, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что Фредериксен выступила с речью в Верховной Раде.
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