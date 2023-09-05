Информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает настороженность, Москва будет глубоко анализировать эту ситуацию и следить за ее развитием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в среду, 6 сентября, Минобороны Армении сообщило, что в стране с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США военные учения EAGLE PARTNER 2023.