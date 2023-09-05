Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:45

Интервью, которое премьер-министр Армении Никол Пашинян дал итальянской газете La Repubblica, ухудшило и без того предельно натянутые отношения между Ереваном и Москвой. Как уже сообщалось, в этом интервью Пашинян обвинил Россию в невыполнении перед Арменией союзнических обязательств и отметил неэффективность российской миротворческой миссии в Карабахе, связав все это с тем, что Россия, похоже, собирается покинуть регион Южного Кавказа.

«Сейчас наши российские партнеры много говорят о том, что Запад работает с Ереваном или подталкивает правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение Москвы из нашего региона, - отметил армянский премьер. - Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, то в силу тех шагов, которые они предпринимают или не предпринимают, мы видим, что Россия сама уходит из региона. По каким причинам это происходит? Мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения на этот счет, но я не могу что-то утверждать. Я мог бы представить свои гипотезы на этот счет, но сейчас делать этого не буду. Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли: однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет». Фактически Пашинян повторил свой тезис о том, что это не Армения поворачивается спиной к России, а Россия сама хочет уйти из региона. Правда, раньше Пашинян использовал его в контексте отношений с ОДКБ, когда Ереван, поднимая вопрос о выходе из этого военного блока, обосновывал это отказом стран, входящих в ОДКБ, защищать границы Армении. Теперь же этот тезис был использован непосредственно по отношению к России, что, вполне ожидаемо, сильно разгневало Москву. ТАСС опубликовал 4 сентября заявление от имени анонимного дипломатического источника, в котором подчеркивалось недовольство России последними заявлениями руководства Армении и которые Москва сочла неприемлемыми. Тот же анонимный дипломатический источник (читай МИД России) также сообщил, что начало войны в Карабахе осенью 2020 года «стало результатом необдуманных и провокационных действий руководства Армении».

Он назвал трехсторонние соглашения, достигнутые с участием России, единственным вариантом урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и напомнил, что задержка в реализации этих соглашений «произошла не по вине России». По мнению собеседника ТАСС, Ереван также в неполной мере использует потенциал ОДКБ, что, в частности, проявилось в его отказе согласиться на размещение в Армении миссии организации и в ее выборе в пользу «малоэффективной» миссии ЕС. Источник напомнил, что «армянская сторона ранее сделала «разворот на 180 градусов от заявлений «Карабах – это Армения» к признанию Карабаха в составе Азербайджана». «В результате это кардинально изменило условия договоренностей от 9 ноября 2020 года и максимально усложнило работу российского миротворческого контингента в Карабахе», - отметил собеседник ТАСС. После этого жесткого, хоть и неофициального выговора Москвы Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, рассказал о «страшном сне» Пашиняна, подчеркнув, что Россия вовсе не намерена уходить из региона.

Последней фразой пресс-секретарь Путина, похоже, предупредил Пашиняна, к каким проблемам может привести антироссийский демарш, предпринимаемый Ереваном. (Как известно, Россия неоднократно использовала «миграционную карту» для давления на бывшие советские республики по различным вопросам - ред.). Вслед за Песковым Пашиняну ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Правда, в более провокационной и даже грубой форме, заявив, что руководство Армении должно иметь возможность «отвечать за свои ошибки, а не искать виновных на каждом шагу». Отметим, что очередное публичное противостояние Москвы и Еревана произошло всего за несколько дней до интервью Пашиняна газете La Repubblica, когда та же Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста, почему миротворческие силы не выполнили свои обязанности в Карабахе и «не открыли Лачинский коридор», заявила, что в этом виноваты власти Армении. Пояснив, что согласие руководства Армении признать бывший Нагорно-Карабахский регион территорией Азербайджана «затруднило работу российских миротворческих сил».