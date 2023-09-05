У России все по плану в Украине, США не помеха

Дальнейшая помощь США Украине не сможет повлиять на ход «специальной военной операции». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Иными словами, они собираются дальше поддерживать на Украине состояние войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», - сказал Песков.