Мужчина расстрелял жениха девушки, на которой хотел жениться видео
В ночь хны (церемония в преддверии свадьбы в восточных культурах) в свадебном салоне в Диярбакыре вооруженный мужчина расстрелял жениха, сообщают турецкие СМИ.
В результате атаки были ранены жених и 10-летний ребенок.
Стало известно, что нападавший хотел жениться на невесте около года назад, но получил отказ.
Видеозапись инцидента получила широкое распространение в социальных сетях.
September 6, 2023
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