В ночь хны (церемония в преддверии свадьбы в восточных культурах) в свадебном салоне в Диярбакыре вооруженный мужчина расстрелял жениха, сообщают турецкие СМИ.

В результате атаки были ранены жених и 10-летний ребенок. Стало известно, что нападавший хотел жениться на невесте около года назад, но получил отказ. Видеозапись инцидента получила широкое распространение в социальных сетях.