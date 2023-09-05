Мужчина расстрелял жениха девушки, на которой хотел жениться видео

В ночь хны (церемония в преддверии свадьбы в восточных культурах) в свадебном салоне в Диярбакыре вооруженный мужчина расстрелял жениха, сообщают турецкие СМИ.

В результате атаки были ранены жених и 10-летний ребенок.

Стало известно, что нападавший хотел жениться на невесте около года назад, но получил отказ.

Видеозапись инцидента получила широкое распространение в социальных сетях.