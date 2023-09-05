Венгрия хочет видеть Грузию в ЕС

Венгрия подтвердила, что поддерживает присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Решение о статусе кандидата Грузии является политическим вопросом, и мы требуем от Евросоюза этого политического обязательства, решения, которое должно быть принято осенью», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, осенью Грузия должна получить статус кандидата, так как страна сделала все для этого.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с регионом Кавказа, о чем свидетельствует тот факт, что 11-12 октября в Тбилиси пройдет совместный саммит с участием членов правительств Грузии и Венгрии.

В рамках саммита будет подписана инвестиционная программа. На встрече мы также обсудили вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Мы считаем, что Грузия должна получить статус кандидата осенью. Грузия сделала для этого все», - заявил Петер Сийярто.