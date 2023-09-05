Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 14:44

Новость о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, вызвала разноречивую реакцию в США. Белый дом официально не подтвердил сообщение о том, что такая встреча ожидается, но одновременно призвал Кима отказаться от поездки и от продажи оружия России. Разговоры о том, что российское руководство ожидает, что КНДР согласится начать поставлять Москве в большом количестве артиллерийские снаряды, ходят уже довольно давно. А после недавнего визита в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу в Вашингтоне точно уверовали, что русские будут уговаривать Северную Корею продать им снаряды, которые они станут использовать в войне с Украиной.

Прецедент имеется: КНДР уже поставляла в прошлом году снаряды ЧВК «Вагнер». Сейчас «Вагнер» приказал долго жить, а запросы Министерства обороны России, по данным американских спецслужб, стали намного масштабнее. Косвенным подтверждением этого стало то, что Ким и Путин уже после визита Шойгу обменялись посланиями, в которых говорится о намерении повысить двусторонний диалог «до уровня лидеров». В Вашингтоне эти новости вызвали серьезную обеспокоенность по двум причинам. Во-первых, это непосредственно касается поставок большого количества артснарядов в Россию, что, безусловно, приведет к дальнейшей эскалации боевых действий в Украине. И вторым моментом, который вызвал настороженность в Белом доме, стали сообщения, пока еще, правда, неподтвержденные, о том, что Ким может попросить у России в обмен на снаряды технологию, которая позволила бы КНДР усовершенствовать свою ядерную программу. Как сообщила The New York Times, возможная встреча Кима и Путина может состояться в кампусе университета во Владивостоке весьма скоро, с 10 до 13 сентября, когда в этом городе будет проводиться Восточный экономический форум. Прибудет туда северокорейский лидер в своем бронированном поезде маскировочного зеленого цвета.

Впервые Ким и Путин встретились во Владивостоке в апреле 2019 года. С тех пор Ким больше не выезжал за рубеж. До этого Ким дважды встречался с Дональдом Трампом — в Сингапуре в 2018 году и в Ханое в 2019-м. Трамп, который когда-то называл Кима Чен Ына «человеком ракетой» (намек на постоянные запуски КНДР баллистических ракет), к тому времени резко изменил свое отношение к Киму, которого на его родине называют «гением среди гениев». Их общение было вполне дружеским, и после встреч они стали обмениваться письмами, которые в США окрестили «почти любовными». Впрочем, Трампу, как он обещал, не удалось добиться никакого прогресса в сворачивании Кимом его ядерной программы. Что же касается возможной встречи Кима и Путина, то американские эксперты весьма скептически относятся к тому, что она состоится в ближайшее время. Посол США в КНДР Джон Эверард, который занимал этот пост с 2006 по 2008 год, сказал ВВС, что «чрезмерная огласка возможного визита дает нам убедительный резон полагать, что этот визит просто не состоится».