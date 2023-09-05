Супруга Пашиняна в Киеве на устроенном Еленой Зеленской саммите

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев для участия в саммите первых леди и джентльменов, организованный женой президента Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Саммит проводится ежегодно, этот третий по счету. В этом году тема мероприятия — «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего». Как сообщили СМИ, Акопян привезет с собой первую армянскую гуманитарную помощь Украине.

В этом году на саммит прибудут супруги лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля, Евросоюза и ряда других государств.