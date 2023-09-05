Началось заседание Апелляционного суда Азербайджана по делу журналиста Эйнуллы Фатуллаева, обвиненного в 2010 году в хранении наркотических веществ в тюремной камере.

Обвинение преследовало цель не допустить освобождение журналиста согласно вердикту Европейского суда. Э.Фатуллаев впоследствии вышел на свободу указом президента о помиловании, однако вновь обратился в Европейский суд. В 2022 году Страсбургский суд признал нарушения Европейской Конвенции в деле журналиста. А три месяца назад пленум Верховного суда отменил предыдущие решения азербайджанских судов.

В настоящее время судебное заседание продолжается.