США успешно испытали межконтинентальную ракету

США осуществили очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Вандерберг американских Космических сил.

«В среду, 6 сентября, в 01:26 (12:26 по бакинскому времени) Командованием глобального удара ВВС США был произведен успешный испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», - указано в заявлении базы.