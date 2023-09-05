Турецкое управление оборонной промышленности назначило Илкера Тюркоза своим советником в Азербайджане.

Это стало частью исторического решения Турции о создании позиций советников по оборонной промышленности в девяти различных странах, причем первое такое назначение было осуществлено именно в Азербайджане.

Недавно посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи провел встречу с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым, на которой также присутствовал советник Илкер Тюркоз. Стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, советник Тюркоз провел консультации с Озгюром Кюрюмом, генеральным директором компании ASELSAN Bakı.