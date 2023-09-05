«Азеришыг» выявляет похитителей электроэнергии видео
ОАО «Азеришыг» продолжает работы по снижению потерь электроэнергии. Потери в отдельных случаях носят технический характер, в других - вызваны незаконным использованием абонентами электроэнергии.
По сообщению пресс-службы ОАО, в целях устранения технических потерь продолжаются обновление электрической сети, внедрение современного оборудования, а также используется ряд нововведений. Также в целях предотвращения потерь, вызванных человеческим фактором, то есть хищением электроэнергии абонентами, время от времени осуществляются проверки и одновременно проводятся воспитательные беседы с абонентами. Им разъясняют правовую ответственность за незаконное использование электроэнергии.
Однако, несмотря на все эти меры, полностью предотвратить хищения электроэнергии пока не удалось. В ходе ежемесячного осмотра счетчиков сотрудники «Азеришыг» выявили случаи незаконного использования электроэнергии как в категории «население», так и категории «не население». Так, при осмотре счетчиков в двух отдельных жилых домах Апшеронского района в квартире была обнаружена линия вне схемы счетчика. Это имело место и в частных домах в Хазарском районе, поселке Маштага и Балакенском районе.
В одном из частных домов в Агстафинском районе ОАО обнаружило, что входная и выходная линии счетчика соединены в одном и том же разъеме.
Случаи незаконного использования электроэнергии наряду с частными домами также выявлены и на объектах. В одном из маркетов в поселке Зиря и в салоне красоты в Ширване была обнаружена линия вне схемы счетчика.
ОАО «Азеришыг» регулярно проводит мониторинги с целью обеспечения абонентов качественной электроэнергией и предотвращения случаев хищения. При выявлении незаконного использования подача электроэнергии абонентам немедленно прекращается и принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства. Названия этих объектов и предприятий будут обнародованы общественности посредством СМИ.
«Абоненты должны знать, что линии электропередачи перегружены из-за неучтенных подключений. В результате качество электроэнергии по этим линиям снижается и приводит к падению напряжения. Это создает препятствия для обеспечения абонентов качественной и устойчивой электроэнергией. А самое главное то, что такие случае опасны для жизни и здоровья людей», - предупреждает ОАО.