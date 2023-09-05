По сообщению пресс-службы ОАО, в целях устранения технических потерь продолжаются обновление электрической сети, внедрение современного оборудования, а также используется ряд нововведений. Также в целях предотвращения потерь, вызванных человеческим фактором, то есть хищением электроэнергии абонентами, время от времени осуществляются проверки и одновременно проводятся воспитательные беседы с абонентами. Им разъясняют правовую ответственность за незаконное использование электроэнергии.

Однако, несмотря на все эти меры, полностью предотвратить хищения электроэнергии пока не удалось. В ходе ежемесячного осмотра счетчиков сотрудники «Азеришыг» выявили случаи незаконного использования электроэнергии как в категории «население», так и категории «не население». Так, при осмотре счетчиков в двух отдельных жилых домах Апшеронского района в квартире была обнаружена линия вне схемы счетчика. Это имело место и в частных домах в Хазарском районе, поселке Маштага и Балакенском районе.

В одном из частных домов в Агстафинском районе ОАО обнаружило, что входная и выходная линии счетчика соединены в одном и том же разъеме.