Румыны боятся «Шахедов»

Запускаемые российскими войсками для атак на портовую инфраструктуру Одесской области Украины иранские «Шахеды» все чаще долетают до Румынии, сообщают украинские СМИ.

Хотя румынские власти настаивают, что угрозы российские «Шахеды» не представляют, местное население напугано.

По словам местных жителей, они уже хорошо знают, когда начнется обстрел – до них долетают звуки воздушных тревог.

«Мы привыкли к сиренам. Днем их игнорируем. Но душа напрягается, когда они гудят ночью. Они всегда нападали ночью. Это уже третий обстрел в этом регионе, и всегда ночью. Я не ожидала, что эта эскалация дойдет до нашей области. Я думала, что это произойдет на побережье», - рассказывает местная жительница Даниэла Танасе.

Сообщается, что недавно «Шахеды» долетели и сдетонировали в селе Плауру в румынском уезде Тулча.

«Я не могу сказать, упал он с румынской стороны или с украинской, но это было очень близко от меня. По сравнению с предыдущими бомбардировками, звук был очень громкий. Я не чувствую себя в безопасности. Я на румынском берегу, и не чувствую себя в безопасности», - рассказывает местный житель Габи Попеску.

Хотя органы центральной власти пытаются успокоить население, местные чиновники обеспокоены из-за угроз безопасности. «Большое беспокойство вызывает то, что дрон может случайно упасть или разбиться в деревне, которую я представляю», – говорит Портудор Чернега, мэр румынской коммуны Чаталкиой.