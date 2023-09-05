Пятая страна открыла посольство в Иерусалиме

Папуа-Новая Гвинея открыла свое посольство в Западном Иерусалиме, став пятым государством с полноправным дипломатическим представительством в этом городе, сообщает Al Jazeera.

Ранее свои посольства в Западном Иерусалиме открыли США, Косово, Гватемала и Гондурас. Большинство стран продолжают сохранять свои дипломатические представительства в прибрежном городе Тель-Авив, главном экономическом центре Израиля.

Несмотря на то что Израиль считает Иерусалим своей столицей, большая часть мира не признает его суверенитет над всем городом, полагая, что его статус должен быть определен в ходе переговоров.