Метеорологическое агентство ООН сообщает, что Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии, которое когда-либо наблюдалось. Рекордно жарким оказался август, который завершил сезон жестоких и смертельных температур.

Как сообщается, прошлый месяц был не только самым жарким августом, когда-либо зафиксированным учеными с помощью современного оборудования, но и вторым самым жарким месяцем после июля 2023 года.

Август был примерно на 1,5 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем доиндустриальный период, что является порогом потепления, который мир пытается не перейти. К счастью, порог в 1,5°C длится десятилетия, а не один месяц, поэтому ученые не считают этот короткий период таким уж значимым.

Сообщается, что Мировой океан, занимающий более 70% поверхности Земли, тоже был самым горячим за все время наблюдений. Температура составляла почти 21°C.

"Начался климатический кризис", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ученых, на данный момент 2023 год является вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений после 2016 года.

Университет штата Мэн сообщает, что дневные температуры сентября тоже на данный момент выше, чем наблюдались ранее.