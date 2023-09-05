Аббасов давал фиктивные справки и понес наказание

В рамках предварительного расследования было завершено рассмотрение уголовного дела против директора отделения по туберкулезу в Центральной больнице Сальянского района, действующей под эгидой TƏBİB, Ханыша Аббасова. По информации haqqin.az, материалы уголовного дела были направлены на рассмотрение в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.

В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что Ханыш Аббасов, злоупотребляя своими служебными полномочиями, принимал взятки и предоставлял фальшивые справки о стационарном лечении пациентов в больнице.

На основании собранных доказательств Ханыш Аббасов был обвинен по статьям 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.2 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия) и 313 (мошенничество в служебной деятельности) УК Азербайджана.

С учетом его возраста и состояния здоровья ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.