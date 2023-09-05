СГБ строго предупреждает граждан из-за передвижения войск

В последние дни в сегменте телеграм-каналов, связанных с армянскими спецслужбами, появляются призывы снимать и выкладывать в социальных сетях кадры, связанные с воинскими соединениями азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением и военной техникой, говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Служба государственной безопасности взяла подобные случаи под контроль и обеспечит принятие необходимых мер в отношении лиц, инициирующих совершение подобных действий.

СГБ заявляет, что абсолютно недопустимо вести и распространять видеозаписи, которые наносят серьезный ущерб национальной безопасности и обороноспособности Азербайджана, содержат информацию, относящуюся к вооруженным силам страны и составляющую государственную тайну, и призывает граждан воздерживаться от совершения таких действий.

Умышленное совершение указанных противоправных действий выступает в качестве предмета расследования по подозрению в разглашении государственной тайны, а в некоторых случаях в совершении государственной измены и влечет соответствующие меры юридической ответственности, подчеркнули в СГБ.