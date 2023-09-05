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В конце июля в африканском государстве Нигер произошел пятый с момента обретения страной независимости в 1960 году и первый с 2010 года военный переворот. Отличительная особенность последнего заключается в том, что он привел к полномасштабному международному кризису, больше всех ударившему по интересам Франции. И если политический резонанс от этого удара Елисейский дворец ощутил сразу, то экономические последствия переворота в Нигере только начинают сказываться.

Напомним, Франция оформила отношения со своими бывшими колониями в Африке системой неформальных патерналистских отношений, известных как «Франсафрика» (France Аfrique). В соответствии с этой системой бывшая метрополия, используя методы неоколониализма, стремится сохранить свое военно-политическое, экономическое и культурно-идеологическое присутствие в Западной и Центральной частях Черного континента. А в 1994 году был основан валютный инструмент Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) - Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС), основной целью которого является координация экономической политики стран-участниц, создание между ними условий для свободного перемещения товаров, капитала и трудовых ресурсов, осуществление единой таможенной политики в отношении третьих стран, а также гармонизация законодательных норм. Впрочем, по мнению Бубу Дукуре, известного малийского политолога и эксперта в области коммуникаций и международных отношений, все перечисленное значится только на бумаге. На деле же ЗАЭВС управляется по инструкциям Банка Франции, а потому суверенитет стран в зоне ECOWAS вызывает серьезные сомнения. «Банк Франции является держателем прав на денежную единицу ЗАЭВС - франк КФА (франк Африканского финансового сообщества – ред.), - говорит эксперт. – Однако суверенитетом здесь и не пахнет. Пока наши лидеры продолжают избираться сетью «Франсафрики» и пока мы позволяем продолжать перекраивать наши конституции и подтасовывать наши выборы с помощью миллиардов, выделяемых тайными сетями, мы будем страдать от правил этих наставников».

Ясно, что в таких условиях макроновской Франции становится все труднее удерживать «Франсафрику». Богатые природными ресурсами страны Западной и Центральной Африки все больше сопротивляются бывшей метрополии, скрутившей их своими финансово-экономическими щупальцами. «Именно поэтому «Франсафриканская империя» распадается на глазах, и темпы, с которыми страны Черного континента из нее выходят, постоянно растут, - считает Бубу Дукуре. - Вчера это были Буркина-Фасо и Мали, более месяца назад союз покинул Нигер, потребовав от Парижа вывода своего посольства и военной базы. И пока мир в замешательстве наблюдал за этим процессом, произошел еще один военный переворот – уже в соседнем Габоне, где новый лидер, Брис Олиги Нгема, предложил сформировать местные независимые финансовые институты, а также финансировать национальную экономику с помощью локальных партнеров». Возвращаясь к Нигеру, отметим, что экономическую борьбу с Парижем эта страна начала с того, что ввела запрет на экспорт урана, который, кстати, коснулся и США. Пример Нигера оказался заразительным, поскольку буквально через несколько дней экспорт урана во Францию и США запретила также Буркина-Фасо, отпраздновавшая этот запрет как победу. Впрочем, уран – это далеко не все. Сегодня страны Центральной и Западной Африки всерьез задумались об экспорте своих алмазов, золота и нефти. Что же касается Нигера, то эта страна является вторым крупнейшим поставщиком урана в мире, на который, в частности, приходится 25 процентов европейского импорта. Главным мировым экспортером урана является Казахстан, на третьем месте Канада, хотя еще в 2021 году тройку ведущих импортеров «ядерного топлива» замыкала Россия.

Здесь важно отметить, что на Нигер приходится примерно 15 процентов уранового импорта Франции. Отсюда и обеспокоенность европейцев решением Нигера приостановить поставки урана и золота во Францию, большую часть электроэнергии которой вырабатывают именно атомные электростанции. Что же касается золота, то оно необходимо не только французским ювелирам, но и для пополнения золотовалютных резервов Евросоюза. Нигер действительно играет важную роль в качестве источника сырья для французской атомной промышленности. Французская компания Oranо работает в этой африканской стране почти полвека, еще недавно ее дочерние структуры вели в Нигере разработку трех месторождений, а сегодня работает только одно. И хотя европейские чиновники успокаивают экспертов, утверждая, что запасов урана хватит как минимум на два года, не говоря уже о том, что уран поступает не только из Нигера, вся Европа, в том числе Франция, уже сегодня испытывают большие экономические трудности. К примеру, как отмечает французский Национальный институт статистики, темпы годовой инфляции во Франции составили в августе 4,8 процента против 4,3 в июле. Это первое повышение с апреля, на которое повлиял рост цен на энергию, составивший 6,8 процента (месяцем раньше 3,7 процента), и в особенности на нефтепродукты и повышение счетов на электроэнергию (+10 процентов с 1 августа). Столь сложная энергетическая ситуация во всей Европе ставит под угрозу реализацию масштабного проекта Транссахарского газопровода, предусматривающего транспортировку нигерийского газа в Европу через территорию Алжира и Нигера.

Оценить в данный момент воздействие событий в Нигере на перспективы строительства этого газопровода, равно как предсказать сроки его начала и завершения, очень трудно, поскольку этот проект пока не находится на стадии реализации. Однако в ЕС на него возлагали большие надежды, которые могут сбыться только после восстановления отношений между Нигером и Нигерией. Таким образом, «Франсафрике» придется признать новое правительство Нигера, поскольку возможность военных действий против этой африканской страны союз уже отверг. А это признание, в свою очередь, станет очередной политической оплеухой для президента Макрона, который, похоже, сам на нее нарывается. Впрочем, если признание нового правительства Нигера еще только рассматривается, то военный переворот в Нигере уже резко обострил отношения США и Франции. Причина в том, что во благо дипломатии американцы готовы идти на контакт с мятежниками, свергнувшими президента Мохамеда Базума, тогда как Макрон призывает игнорировать хунту. В связи с чем Париж возмутился тем фактом, что США уже отправили посланника для встречи с представителем хунты, торопясь таким образом укрепить влияние в еще недавно «французском» регионе. Следует обратить внимание на то, что США и Франция преследуют в Африке разные интересы.