Джейхун Байрамов рассказал о красной линии Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о безальтернативности реинтеграции армян, проживающих в Карабах ском регионе страны, в интервью азербайджанскому госагентству АзерТАдж и венгерскому изданию «Мадьяр Демократа» в рамках официального визита в Венгрию.

Байрамов заявил, что для Баку критически важно установить диалог: «Для нас было важно, чтобы процесс шел (...) Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия. На территории Азербайджана не будет больше никаких серых зон».

Министр сообщил, что действия армянского населения Карабаха свидетельствуют, что их интересует лишь политизация ситуации на дороге Агдам – Ханкенди: «Смотрите, что делают представители армянского населения! Они установили бетонные блоки (на дороге Агдам – Ханкенди – ред.), чтобы сделать невозможным проезд с продовольствием (…) Тридцать лет конфликта показали, что от этой самоизоляции не выиграл никто».

«Мы продолжаем рассматривать жителей Карабаха армянской национальности в качестве наших граждан. В отличие от Армении, Азербайджан – не моноэтническое государство (...) Все этнические меньшинства обладают равными правами, свободами и равными обязанностями», – подчеркнул Байрамов.