В Тихом океане акулы потопили российский катамаран

В Тихом океане акулы потопили катамаран Russian Ocean Way — TION, совершавший кругосветную экспедицию, говорится на сайте проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей».

На борту находились три человека, они не пострадали. Первое нападение акул произошло 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, после чего он полностью погрузился в воду. Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная в разговоре с российским СМИ предположила, что акулы могли принять баллон катамарана за «какое-то млекопитающие и поэтому атаковали».

За следующие сутки катамаран смог пройти около ста миль, однако вечером 5 сентября судно вновь атаковали акулы, повредив правый баллон. В результате катамаран начал тонуть, а экипаж подал сигнал SOS. Через 45 минут участников экспедиции подобрал сухогруз Dugong Ace. Сейчас команда направляется в австралийский город Брисбен.