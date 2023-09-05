В настоящее время 654 школы в Азербайджане нуждаются в ремонте или восстановлении, заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

«За последние годы количество аварийных школ сократилось до 30 процентов», - сказал министр.

Эмин Амруллаев также указал, что в новом учебном году количество учебных часов по предмету «Азербайджанский язык» будет увеличено. Он заявил, что в некоторых школах старшеклассники, обучающиеся в русском секторе, не обладают достаточными знаниями по азербайджанскому языку. «Азербайджанский язык является официальным государственным языком в нашей стране. В этом году мы уделим усиленное внимание этому вопросу, директорам школ будут даны соответствующие поручения», - сказал Э.Амруллаев.

Министр отметил, что в связи с этим в школах запланированы мониторинги.

Министр также сообщил, что в этом году было усовершенствовано 24 учебника и подготовлено 37 новых учебников: «Всего было напечатано 318 учебников тиражом 7,4 миллиона экземпляров. Учебники разосланы по всем школам».

Кроме того, Эмин Амруллаев допустил, что Министерство науки и образования может запретить в будущем использование учениками мобильных телефонов в школах.

Министр науки и образования также сказал, что в 2023-2024 учебном году планируется провести аккредитационную оценку 10 вузов Азербайджана. По его словам, акредитацию планируется провести в Бакинском инженерном университете, Университете АДА, Медицинском университете, Нахчыванском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Гянджинском государственном университете, Западно-Каспийском, Бакинском бизнес-университете, Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.