Брифинг Эмина Амруллаева: Зарплата, ремонт школ, мобильные телефоны... обновлено 17:25
В настоящее время 654 школы в Азербайджане нуждаются в ремонте или восстановлении, заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.
«За последние годы количество аварийных школ сократилось до 30 процентов», - сказал министр.
Эмин Амруллаев также указал, что в новом учебном году количество учебных часов по предмету «Азербайджанский язык» будет увеличено. Он заявил, что в некоторых школах старшеклассники, обучающиеся в русском секторе, не обладают достаточными знаниями по азербайджанскому языку. «Азербайджанский язык является официальным государственным языком в нашей стране. В этом году мы уделим усиленное внимание этому вопросу, директорам школ будут даны соответствующие поручения», - сказал Э.Амруллаев.
Министр отметил, что в связи с этим в школах запланированы мониторинги.
Министр также сообщил, что в этом году было усовершенствовано 24 учебника и подготовлено 37 новых учебников: «Всего было напечатано 318 учебников тиражом 7,4 миллиона экземпляров. Учебники разосланы по всем школам».
Кроме того, Эмин Амруллаев допустил, что Министерство науки и образования может запретить в будущем использование учениками мобильных телефонов в школах.
Министр науки и образования также сказал, что в 2023-2024 учебном году планируется провести аккредитационную оценку 10 вузов Азербайджана. По его словам, акредитацию планируется провести в Бакинском инженерном университете, Университете АДА, Медицинском университете, Нахчыванском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Гянджинском государственном университете, Западно-Каспийском, Бакинском бизнес-университете, Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.
* * * 16:55
Министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил журналистам, что в сентябре этого года среднемесячная заработная плата учителей составила 830 манатов.
«По мере проведения сертификационных экзаменов к зарплате учителей будут начисляться надбавки, и это приведет к росту среднемесячной зарплаты. В феврале 2023 года этот показатель составлял 790 манатов», - сказал министр.
Эмин Амруллаев также отметил, что за прошедший год в рамках централизованного набора в дошкольные образовательные учреждения на работу был принят 241 человек. В течение года были уволены 50 заведующих детсадов.
* * * 16:30
В 2023-2024 учебном году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут функционировать шесть школ. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном новому учебному году.
По словам министра, в этих школах будут преподавать 94 учителя и обучаться 780 учащихся. Э.Амруллаев также отметил, что число учеников в течение года будет расти, так как возвращение граждан на освобожденные территории продолжается.
Министр добавил, что в новом учебном году образование получат 2,1 миллиона учеников и студентов. Из них 220 тысяч будут обучаться в дошкольных учреждениях, 1,6 миллиона - в общеобразовательных, 33 тысячи - в профессиональных, 60 тысяч - в средних специальных учебных заведениях и 220 тысяч - в вузах.