Байрамов рассказал о плане Б в вопросе Зангезурского коридора

Байрамов подчеркнул, что трехсторонние заявления 2020 и 2021 годов дали старт созданию рабочей группы, в которой участвуют представители Азербайджана, России и Армении.

«Работа группы шла почти три года. Однако, несмотря на продолжительные усилия, Ереван продолжает выдвигать новые условия, что создает препятствия для продвижения проекта. В какой-то момент появляется чувство, что мы близки к завершению работы, как вдруг в последний момент Армения неожиданно выдвигает что-то новое, что вновь заводит процесс в тупик», — рассказал Байрамов.

Министр также напомнил о трехстороннем заявлении, по которому Армения обязалась обеспечивать свободное движение грузов и транспортных средств. Байрамов отметил, что отказ Еревана от выполнения обязательств может отрицательно сказаться на его экономической ситуации.

«Это неконструктивно (…) и является нарушением соответствующего пункта трехстороннего заявления, по которому Армения взяла на себя обязательство по гарантированию беспрепятственного движения грузов, граждан и транспортных средств. Она (Армения – ред.) лишает себя выгод, хотя из всех стран именно она нуждается в поправлении своего экономического положения и выхода из изоляции», — отметил глава МИД Азербайджана.