По данным Офиса генпрокурора Украины, число пострадавших в результате российского удара по Константиновке выросло до 31 человека. Погибли 16 человек.

По предварительным данным прокуратуры, на рынке, по которому пришелся удар, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, административное здание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.