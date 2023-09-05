Россия ударила по Константиновке в Донецкой области: много погибших и раненых добавлено фото и видео; обновлено 17:43
По данным Офиса генпрокурора Украины, число пострадавших в результате российского удара по Константиновке выросло до 31 человека. Погибли 16 человек.
По предварительным данным прокуратуры, на рынке, по которому пришелся удар, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, административное здание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.
Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
* * * 16:40
По меньшей мере 16 человек погибли при обстреле Константиновки Донецкой области, сообщает «Громадьске» со ссылкой на Донецкую областную администрацию.
Украинские власти обвинили в обстреле российские войска. Такие же данные приводит корреспондент «Радио Свобода» с места происшествия. По предварительной информации, россияне могли ударить ракетой С-300.
Ранены 14 человек, сообщили «Громадьске» в администрации.