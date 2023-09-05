Украина оказалась права: «Шахеды» взорвались на территории Румынии

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил обнаружение обломков российского беспилотника на румынской территории. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что фрагменты БПЛА обнаружены в уезде Тулча возле города Плауру, расположенного у границы с Украиной.

Напомним, в ночь на 4 сентября «Шахеды» атаковали порт Измаила. Позже украинский МИД заявил, что части одного из дронов упали и взорвались на румынской стороне. Олег Николенко, представитель МИД Украины, поделился фотографией взрыва в районе реки Дунай.

Ранее Минобороны Румынии опровергало информацию о падении российских дронов на своей территории.