Трение глаз у детей может привести даже к потере зрения. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил специалист Министерства здравоохранения, офтальмолог Имран Джаруллазаде во время прямого эфира на странице министерства в Instagram.

Специалист подчеркнул, что трение глаз у детей крайне опасно и может вызвать осложнения. Поэтому родители, столкнувшиеся с таким поведением у своего ребенка, должны немедленно обратиться к врачу. Если ребенок трет глаз, необходимо выяснить причину и пройти лечение.

Врач также дал рекомендации по предотвращению проблем со зрением у школьников.