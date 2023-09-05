AQTI начинает тренинги для курьеров

Азербайджанский институт пищевой безопасности (AQTI) начинает бесплатные тренинги для сотрудников компаний, зарегистрированных в области пищевой безопасности и занимающихся транспортировкой и доставкой продуктов питания.

На тренингах, которые будут проводиться со стороны специалистов AQTI, будет предоставлена подробная информация о правилах транспортировки и доставки продуктов питания, а также о средствах, используемых при этом, требованиях к их материалу и принадлежностях.

Участники тренингов будут проинформированы о видах и источниках загрязнения пищевых продуктов, температурном режиме, правильном выборе и использовании чистых изоляционных транспортных пакетов, проблемах при транспортировке и доставке, методах их устранения, а также их обязанностях.

Желающие получить более подробную информацию могут позвонить по телефону (012) 565 12 72 (доб. 907). Начать тренинги планируется с 11 сентября.