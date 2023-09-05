Британский город Бирмингем объявил о банкротстве

Городской совет Бирмингема заявил о подаче заявления на банкротство. Город с этого дня прекращает все выплаты и траты, за исключением обязательств по соцобеспечению населения, передает «Коммерсант».

Бирмингем — второй по населению город в Англии (более 1 млн человек), городской совет города является крупнейшим органом местной власти во всей Европе. Главной причиной банкротства стали судебные издержки, которые город понес в ходе рассмотрения иска профсоюзов, обвинивших власти в том, что женщинам, занимающимся преимущественно женскими профессиями, в городе все равно платили меньше, чем мужчинам.

Город выплачивал компенсации в течение десяти лет. Однако счета растут на £5-14 млн в месяц, а общая сумма накопившихся за эти годы еще не выплаченных компенсаций оценивается городскими властями уже в £650–760 млн. Таких денег у города нет, заявляют власти, а дефицит бюджета в этом финансовом году уже оценивается в £8 млн.