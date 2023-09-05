Похищение ребенка в Баку: двое задержаны

Завершилось предварительное расследование уголовного дела против жителя Джалилабадского района Сакита Алишова и жителя Габалинского района Шахина Гулиева. Их обвиняют в похищении малолетнего сына владельца кафе и в вымогательстве 200 тысяч манатов.

По информации haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Ответственной за рассмотрение назначена судья Сабина Мамедзаде. Дата подготовительного заседания пока не определена.

Напомним, 25 марта текущего года около 22:00 в полицию поступило сообщение: в одном из кафе Насиминского района Баку неизвестные нанесли удар по голове владельцу заведения железным предметом. Его малолетний сын был затем унесен в подвал, привязан к стулу и под угрозой ножа от отца требовали выкуп в размере 200 тысяч манатов. Затем преступники согласились на 20 тысяч манатов.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками 19-го отдела полиции района Насими, Сакит Алишов и Шахин Гулиев, подозреваемые в вымогательстве с применением угроз, были выявлены и арестованы. В связи с фактом было возбуждено уголовное дело по статье 182 УК (вымогательство под угрозой).