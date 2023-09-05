В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с открытием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Глава государства подчеркнул, что Армения и созданный и поддерживаемый ею в Карабахском регионе Азербайджана пресловутый сепаратистский режим преднамеренно не позволяют открыть дорогу Агдам-Ханкенди, чинят искусственные препятствия и препоны для предотвращения использования этой дороги, отказались от предварительной договоренности о перевозке грузов по этой дороге по линии Международного Комитета Красного Креста.

Президент Азербайджана отметил, что отказ в такой форме от использования дороги Агдам-Ханкенди является политической манипуляцией и целенаправленной ложью для утверждения, что на этой территории якобы существует гуманитарный или продовольственный кризис. После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть открыта дорога Лачин-Ханкенди с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что для нашего государства неприемлемы все проявления сепаратизма.

Алиев подчеркнул, что доставка со стороны Армении к азербайджанскому погранично-пропускному пункту «Лачин» грузов, как они утверждают, гуманитарного назначения без согласования с азербайджанской стороной является вмешательством во внутренние дела Азербайджана, неуважением к территориальной целостности и суверенитету нашей страны, отметив, что подобная политика Армении серьезно вредит переговорам по мирному договору.

Глава государства сообщил, что по линии Азербайджанского общества Красного Полумесяца на эту территорию были доставлены продовольственные грузы, однако незаконный сепаратистский режим отказался от них.

Алиев напомнил, что, несмотря на приглашение Азербайджаном представителей армянского населения Карабаха в столицу Баку и другие города нашей страны для проведения обсуждений, связанных с вопросами реинтеграции, они отказались от этого.

Блинкен заявил, что и впредь будет продолжать усилия, направленные на подписание мирного договора и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул, что поддерживает прямые контакты между Баку и Ханкенди.