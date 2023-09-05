Евросоюз обратился к Баку и Еревану с призывом

Евросоюз призывает Азербайджан и Армению избегать дальнейших инцидентов и вернуться к диалогу, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

ЕС подчеркнул необходимость усилий по восстановлению доверия между Арменией и Азербайджаном для обеспечения стабильности в регионе.

«Скорейшее установление диалога между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, важно…», – говорится в заявлении.

Организация напомнила об усилиях главы Евросовета Шарля Мишеля по нормализации армяно-азербайджанских отношений и отметила, что демаркация границы между странами снизит напряженность и предотвратит «недоразумения и инциденты».