В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана во главе с заместителем председателя Джамшидом Абруевым.

Как сообщили в министерстве, делегация находится с визитом в стране для участия в международной конференции «DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг».

На встрече министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев отметил исторически сложившиеся дружеские и братские связи между народами Азербайджана и Узбекистана. Он подчеркнул, что совместными усилиями глав двух государств эти отношения поднялись до стратегического уровня.

Было подчеркнуто развитие сотрудничества в сфере труда и социальной защиты между Азербайджаном и Узбекистаном, отмечена важность взаимных визитов, подписанных документов о сотрудничестве в расширении связей, важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества между министерством труда и социальной защиты населения и Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана.

Также была предоставлена информация о реформах, проведенных в последние годы в сфере труда и занятости, социальной защиты в Азербайджане, о концепции центров DOST, а также об электронизации в социальной сфере.

«Мы всегда готовы к активному сотрудничеству в этом направлении с Узбекистаном, который заинтересован в изучении и применении опыта нашей страны по внедрению инновационных решений в социальной сфере», - добавил министр.

Д.Абруев подчеркнул важность постоянного расширения связей двух стран, последовательного обмена опытом в процессе социальных реформ.

На встрече с делегацией Узбекистана обсуждались вопросы социальной защиты, социальных услуг, а также внедрения в этих сферах инновационных решений, электронных технологий и т.д., был проведен обмен мнениями по дальнейшему сотрудничеству.