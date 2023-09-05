Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился в Киеве с мэром украинской столицы Виталием Кличко. Об этом сам Мардалиев сообщил в соцсети X.

«Рад встретиться сегодня с господином Виталием Кличко, мэром Киева. Провели продуктивный обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также партнерства между городами-побратимами Баку и Киевом. Благодарен мэру Кличко за оказанное мне теплое гостеприимство», - написал Мардалиев.